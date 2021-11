Servizio ostetrico in ambulatorio

Dal 1° dicembre, presso l’ambulatorio comunale di Arconate, riprenderà il servizio ostetrico. Le prestazioni, più nello specifico, allora saranno pap test, tamponi, visite di controllo gravidanza fisiologica e consulenze allattamento. Il servizio verrà erogato tutti i mercoledì dalle 10 alle 11, solo su appuntamento. Per le prenotazioni chiamare il numero 02/23175677 dalle 14 alle 16.

