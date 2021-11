Corso di difesa personale per le donne

Alla sua seconda edizione, va dritto a un concetto: consentire alle donne di sviluppare strumenti e tecniche di autoprotezione dagli eventuali tentativi di violenza perpetrati nei loro confronti. Va in scena alla palestra 'De Amicis' di via Moncucco nel mese di dicembre il corso di difesa personale riservato alle donne.

Alla sua seconda edizione, va dritto a un concetto: consentire alle donne di sviluppare strumenti e tecniche di autoprotezione dagli eventuali tentativi di violenza perpetrati nei loro confronti. Va in scena alla palestra 'De Amicis' di via Moncucco nel mese di dicembre il corso di difesa personale riservato alle donne. Le lezioni saranno tre e si svolgeranno nei giorni di giovedì 2, 9 e 16 dicembre dalle 20.45 alle 22. A organizzare l'iniziativa è il gruppo 'Carpe Diem', in collaborazione con l'assessorato alle sicurezza e alle politiche sociali. Il corso è riservato alle donne di età compresa tra 18 e 60 anni e, per essere frequentato, esigerà il possesso del greenpass. "Obiettivo del corso è trasmettere alle donne una maggiore consapevolezza di sé - spiegano i promotori - per imparare a riconoscere i segnali di pericolo e le situazioni a rischio in cui possono essere vittime in casa, al lavoro o per la strada, quanto appreso servirà loro a evitare o riuscire a fronteggiare queste situazioni". Punti qualificanti il corso saranno conoscenza del proprio corpo e dei punti vitali, difesa da attacco a mano nuda e immobilizzazione dell'aggressore, difesa da attacco da coltello o con bastone corto, difesa e liberazione da attacchi semplici a polso, collo e braccia, attacchi di difesa con calci e pugni o con ginocchio e gomito. Il corso sarà tenuto dal maestro di arti marziali Dino Martin che vanta trent'anni di esperienza in quest'ambito e ha formato nel corso degli anni oltre venti cinture nere.

