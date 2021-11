Nuovo appuntamento alla Liuc con l’università dei figli raccontata ai genitori sabato 27 novembre, a partire dalle 10.

Nuovo appuntamento alla Liuc con l’università dei figli raccontata ai genitori sabato 27 novembre, a partire dalle 10. L’evento è proposto in formula ibrida: sarà dunque fruibile sia in presenza sia a distanza. I docenti Massimiliano Serati per Economia Aziendale e Raffaella Manzini per Ingegneria Gestionale presenteranno l’offerta formativa dei corsi di laurea, illustrando i diversi percorsi tra cui scegliere, le modalità didattiche e i possibili sbocchi occupazionali. Verranno presentati anche i servizi dell’Università, in particolare Borse di studio, Relazioni Internazionali e Career service. Infine, saranno allestiti desk dove reperire informazioni su tutti i servizi attivi nell’ateneo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro