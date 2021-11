'Illuminiamo le coscienze' rinviato al 1 dicembre

Causa possibile pioggia, infatti, l'evento 'Illuminiamo le coscienze' (1000 luci per dire "No" al buio della violenza), organizzato a Cuggiono, è stato rinviato al primo dicembre.

Niente fiaccolata in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione delle violenze contro le donne. O almeno non il 25 novembre, come previsto. Causa possibile pioggia, infatti, l'evento 'Illuminiamo le coscienze' (1000 luci per dire "No" al buio della violenza), organizzato a Cuggiono, è stato rinviato al primo dicembre, alle 18.

