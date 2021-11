'UYBA with love': è questo il titolo del calendario 2022 della Unet e-work Busto Arsizio. 12, anzi 13 mesi con le farfalle, a soli 10 euro.

'UYBA with love': è questo il titolo del calendario 2022 della Unet e-work Busto Arsizio, lanciato con un teaser video che ne anticipa i contenuti e che dà appuntamento a domenica 28 novembre, quando sarà per la prima volta disponibile per tutti i tifosi nello UYBA Store della e-work arena in occasione della gara casalinga con la Igor Volley Novara. 12, anzi 13 mesi con le farfalle, a soli 10 euro! Da mercoledì 1 dicembre acquistabile anche online su shop.volleybusto.com (a 10 euro + spese di spedizione). Semplice, elegante, raffinato: questi gli aggettivi più corretti per descrivere le foto del calendario 2022 di Stevanovic e compagne che, per un giorno, si sono improvvisate 'modelle' e hanno posato per mettere ancora una volta nero su bianco lo stile UYBA: pallavolo, sport sì, ma sempre con un occhiolino strizzato al fashion e alla valorizzazione della femminilità.

