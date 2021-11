Defibrillatore sulla ciclabile

Se usato con intelligenza, prontezza e competenza può salvare una vita. Anche a Canegrate lo sanno bene. Tanto che, sul tratto di ciclabile che porta dal paese a Busto Garolfo è stato inaugurato di fresco un nuovo defibrillatore.

Se usato con intelligenza, prontezza e competenza può salvare una vita. Anche a Canegrate lo sanno bene. Tanto che, sul tratto di ciclabile che porta dal paese a Busto Garolfo è stato inaugurato di fresco un nuovo defibrillatore. "E' la diciottesima postazione in Canegrate - ha spiegato il sindaco Roberto Colombo - e la sesta all'aperto". Colombo ha voluto ringraziare per questo traguardo anche la floricoltura Meraviglia. All'inaugurazione dell'impianto erano presenti, oltre allo stesso Colombo, anche il suo collega della vicina San Giorgio Walter Cecchin, il vicesindaco Matteo Modica, Maurizio e Sergio Meraviglia della floricoltura, il presidente dell'associazione "60 mila vite da salvare" Mirko Jurinovich, il referente per Canegrate Alessandro Lunardi che ricopre anche il ruolo di presidente della Contrada Baggina e Massimo Rendina, titolare di Villa Carlotta che lo ha donato. "Il nuovo defibrillatore - spiega Colombo - si collega a quello già installato ai giardini Baggina e a breve un terzo sarà collocato nei pressi della casetta dell'acqua di via Garibaldi per una copertura completa di tutto il percorso della pista ciclabile". I defibrillatori disponibili sul territorio saranno visualizzabili scaricando l'app 'Progetto vita'.

