Giuseppe, un cuore grande

In paese lo conoscevano in tanti. Un cuore sempre aperto verso il prossimo, l'impegno per molte realtà associative, Pro Loco in testa. E l'orgoglio ben piantato nel cuore di essere un pezzo di Casorezzo... per Casorezzo. Il sindaco Pierluca Oldani ricorda con parole toccanti e commosse la figura di Giuseppe Rovellini. "Tutti noi abbiamo un debito di riconoscenza nei suoi confronti - ha scritto - oltre a essere sempre stato attivo nelle associazioni casorezzesi, nella Pro Loco in particolare, lo ricordiamo instancabile e sempre disponibile, nei mesi più duri della pandemia, per stare vicino a tutte le persone, perchè nessuno si sentisse solo, per dimostrare, con il suo esempio, che c'era sempre qualcuno pronto a prendersi cura, il rafforzamento del nostro senso di comunità è in buona parte anche merito suo, grazie Giuseppe". Al ricordo di Oldani, sui social, si aggiungono molte testimonianze d'affetto di quanti lo hanno conosciuto. Alcuni lo ricordano come "irriducibile" nell'essere proteso al suo prossimo, altri ne sottolineano angoli d'esperienza come "Le feste e i tornei insieme in cucina". Una persona che, quindi, non mancherà di lasciare un ricordo ampio in un angolo di cuore dei cittadini di Casorezzo.

