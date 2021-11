Natale in paese e al palazzetto

L'8 dicembre ecco a Vanzaghello la 'Festa di Natale': mercatino, intrattenimento, accensione dell'albero e delle luci, cena e spettacolo pirotecnico.

La regia è affidata alla Pro Loco Vanzaghello. Pronti a vivere assieme il periodo natalizio e, allora, ecco che il prossimo 8 dicembre c'è la 'Festa di Natale', in collaborazione con l'Amministrazione comunale e lo Skating Club. Dalle 10.30 alle 18 spazio al mercatino (commercianti, associazioni ed espositori creativi, quindi, potranno esporre al mercatino; la partecipazione è gratuiti; per iscriversi inviare una mail a

mercatinovanzaghello [at] libero [dot] it), allietato da intrattenimenti in grande stile: street food, musica live con il Complesso Bandistico Vanzaghellese, Musikademia, il coro Voices from Heaven ed un trio jazz. Inoltre, numerosi artisti di strada quali giocolieri, spettacoli itineranti, trampolieri, spettacolo di fuoco e spettacolo di bolle di sapone. E sarà questa l'occasione per accendere l’albero e le luminarie, oltre a farsi scattare una foto con Babbo Natale. Ma non è finita qui, perché in biblioteca ecco la mostra di icone contemporanee, menre, la sera, tutti al palazzetto dello sport di via Rossini per la cena natalizia (prenotazione obbligatoria al 389/4582558), oltre alla presentazione del calendario Pro Loco 2022, per poi concludere in bellezza con uno spettacolo pirotecnico.

