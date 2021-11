'Verde Pulito': social call fotografica

Sono Remedello (Bs), Mulazzano (Lo) e Cologno Monzese (Mi), in rappresentanza rispettivamente dei Comuni con meno di 5.000 abitanti, quelli tra 5.000 e 15.000 residenti, e quelli con più di 15.000 abitanti, i centri risultati vincitori della 'Social call' fotografica, promossa dall'assessorato all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia per la 'Giornata del Verde Pulito', tenutasi lo scorso 26 settembre.

Sono Remedello (Bs), Mulazzano (Lo) e Cologno Monzese (Mi), in rappresentanza rispettivamente dei Comuni con meno di 5.000 abitanti, quelli tra 5.000 e 15.000 residenti, e quelli con più di 15.000 abitanti, i centri risultati vincitori della 'Social call' fotografica, promossa dall'assessorato all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia per la 'Giornata del Verde Pulito', tenutasi lo scorso 26 settembre. Tra i 27 partecipanti sono quelli che hanno, infatti, ricevuto il maggior numero di 'mi piace' nella rispettiva categoria. Una menzione speciale, per la fotografia 'più evocativa', è andata al Comune di Codogno (Lo). I PREMI - A tutti i partecipanti è stata consegnata una pergamena, in ricordo dell'impegno di ogni Comune nella cura e nella tutela delle aree verdi. I Comuni vincitori hanno ricevuto come premio l'utilizzo congiunto il giorno 15 dicembre dell'Auditorium Gaber, a Palazzo Pirelli, per organizzare un evento sulle tematiche ambientali, sviluppate con scuole e realtà associative del territorio, coerenti con la politica regionale. SONO 149 I COMUNI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA GIORNATA - Alla 'Giornata del Verde Pulito' hanno partecipato 149 Comuni lombardi. Oltre a 33 tra Parchi e Associazioni, Enti e Gruppi di volontariato, Aggregazioni e Scuole che il 26 settembre avevano organizzato sul proprio territorio azioni di sistemazione e recupero di aree verdi pubbliche e protette. Un appuntamento che Regione Lombardia promuove ogni anno per informare, sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sulle tematiche ambientali. L'evento quest'anno s'inserisce all'interno della programmazione del pre-Forum sullo Sviluppo sostenibile. SENSIBILIZZAZIONE VERSO L'AMBIENTE - "La 'Giornata del Verde Pulito' - dice Raffaele Cattaneo - ha una valenza emblematica e un alto valore educativo poiché funge da stimolo e sensibilizzazione alle tematiche ambientali. L'evento inoltre ha contribuito a dare impulso ai Comuni nell'organizzazione di azioni di pulizia di aree verdi pubbliche, boschi, sponde dei laghi, dei fiumi e di altri corsi d'acqua". EDUCAZIONE AMBIENTALE - "La Giornata - aggiunge l'assessore all'Ambiente e Clima - è stata utile anche per informare i cittadini sulle tematiche di salvaguardia del territorio, coinvolgendo scuole e giovani". La prima Giornata del Verde Pulito (istituita ufficialmente con la legge regionale n.14 del 1991) è stata organizzata nel 1987 da un gruppo di Comuni della Brianza, con la partecipazione di associazioni ambientaliste e sportive. L'iniziativa quindi è cresciuta coinvolgendo nel corso degli anni oltre 400 Comuni, volontari, associazioni e scuole.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro