'Laghetto': nuova area verde

Inveruno sempre più green: nei terreni oltre la Provinciale, verso Arconate, dietro le residenze Laghetto, nei prossimi anni potrebbe sorgere un altro bosco, un nuovo polmone verde. “Dopo il bosco dei Galletti e quello dei Cantoni, quest’altra area verde andrebbe ad ampliare quella già presente sul territorio di Inveruno - spiega l’assessore all’ambiente Silvio Barera - A fine novembre dovremmo sapere se avremo vinto il bando indetto da Città Metropolitana”. Il territorio sarebbe il triangolo di terreno su cui sarebbe dovuta sorgere la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, del quale il Comune è diventato proprietario in seguito a una cessazione da parte della società Fincoin.

