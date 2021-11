Gli artisti si mobilitano per contrastare la povertà minorile in Italia e in vista del Natale mettono all’asta alcune loro opere per sostenere il programma nazionale 'Varcare la soglia' promosso dalla Fondazione L’Albero della Vita.

Gli artisti si mobilitano per contrastare la povertà minorile in Italia e in vista del Natale mettono all’asta alcune loro opere per sostenere il programma nazionale 'Varcare la soglia' promosso dalla Fondazione L’Albero della Vita. L’asta 'L’Arte per l’emergenza povertà' si svolgerà online dal 18 al 26 novembre 2021 su Charitystars.com: ci si potrà aggiudicare una delle 16 opere donate dai 13 artisti che hanno aderito all’iniziativa.

Tra i nomi spiccano Paolo Troilo, Maurizio Galimberti, Tvboy, a cui si aggiungono Luca Cerrao, Pino Procopio, Marco Arduini, Massimo Pedrazzi, Annamaria Pittari, Ruggero Merlini, Lisa Marzorati, Stefano Pizzi, Lele Picà, Eleonora Alvigini. Le opere sono dipinti originali su tela, riproduzioni firmate a tiratura limitata, serigrafie, disegni e un ritratto fotografico a mosaico personalizzato. Questo il link per partecipare: www.charitystars.com/AlberoDellaVita. Chi si aggiudicherà un’opera potrà riceverla entro Natale e sarà contattato da Charitystars per concordare le modalità di consegna. La Fondazione L’Albero della Vita dal 2014 ha attivato in Italia il programma nazionale 'Varcare la soglia' per contrastare gli effetti sui bambini della povertà economica e relazionale delle famiglie nelle periferie di alcune principali città italiane. Il programma è attualmente attivo a Milano, Genova, Palermo, Catanzaro, Napoli e Perugia. L’Ente sostiene ogni anno circa 500 famiglie fornendo sostegno materiale (pacchi alimentari, buoni spesa, tablet, connessioni internet) e sostegno socio-educativo e psicologico a genitori e figli. A quasi due anni dall’inizio della pandemia da Covid-19 l’emergenza sanitaria è ancora in corso e a questa si affianca purtroppo un’emergenza povertà che colpisce drammaticamente i minori oltre che gli adulti. Questo Natale sarà possibile regalarsi o regalare un’opera d’arte e dare un significato in più a questo dono: aiutare i bambini in difficoltà nel nostro paese e le loro famiglie.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro