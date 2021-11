Visite senologiche

Sabato 20 e 27 novembre, presso l’ambulatorio di piazza della Filanda 8 a Buscate, ci sarà la possibilità di effettuare una visita senologica gratuita.

Sabato 20 e 27 novembre, presso l’ambulatorio di piazza della Filanda 8 a Buscate, ci sarà la possibilità di effettuare una visita senologica gratuita a cura della dottoressa Anna Maria Lena, specializzata in ginecologia ed ex medico condotto buscatese, per le donne residenti in paese, previa prenotazione obbligatoria. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della campagna di prevenzione dei tumori al seno, lanciata durante l’Ottobre Rosa in tutta Italia. La prenotazione è obbligatoria, scrivendo all’indirizzo mail: bibliobuscate [at] comune [dot] buscate [dot] mi [dot] it con oggetto ‘Prevenzione’ e lasciando nel testo nome, cognome e numero di cellulare. Le iscritte verranno ricontattate telefonicamente in seguito per concordare l’appuntamento.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro