Bando borse di studio

Anche quest’anno il Comune di Magnago ha stabilito di assegnare borse di studio e riconoscimenti agli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali o legalmente riconosciute ed agli alunni frequentanti il primo anno di un corso universitario o di un corso post-diploma legalmente riconosciuto. Le domande compilate dovranno essere esclusivamente inviate all’Ufficio Protocollo del Comune di Magnago entro le 13 del 28 febbraio 2022 (farà fede timbro postale e/o data ed ora ricezione mail al protocollo). Le candidature potranno pervenire tramite raccomandata postale, consegnate a mano all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo mail all’indirizzo info [at] comune [dot] magnago [dot] mi [dot] it oppure via pec all’indirizzo: info [at] pec [dot] comune [dot] magnago [dot] mi [dot] it. Per informazioni contattare il numero 0331/658305 (interno 4).

