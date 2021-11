In occasione della Giornata Mondiale del Diabete e 100 anni dalla scoperta dell'insulina, 'La Dolce vita', Associazione diabetici Valle Olona, insieme ai clinici di Asst Valle Olona, promuove un incontro aperto alla popolazione domenica 21 novembre, alla Cascina Monte Diviso a Gallarate, volto a far crescere la consapevolezza sulla malattia. L'appuntamento, allora, è dalle 10 e alle 12 e tra i relatori ci saranno i dottori Ivano Franzetti (responsabile Diabetologia-Endocrinologia Asst Valle Olona) e Giampaolo Scollo (dirigente medico Diabetologia-Endocrinologia Asst Valle Olona), oltre alle testimonianze di Vinicio Conti e Sergio Domenico Mezzetti. Previsto anche esercizio fisico.

