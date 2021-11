Onorificenze ai Vigili

Consegnate da Regione Lombardia al comando di Polizia locale di Castano per l'importante attività svolta durante la difficile e delicata emergenza Coronavirus.

L'impegno e il lavoro costante durante tutto l'ultimo anno e mezzo, ormai quasi due, di pandemia. Un punto di riferimento per i cittadini e per il territorio; sempre in prima linea, sempre a fianco di chi ha avuto bisogno, chiamati sia a portare supporto e sostegno, sia a verificare e controllare il rispetto delle varie normative e indicazioni. Là, dal comando di piazza Mazzini, insomma, non si sono risparmiati neppure un attimo, perché la delicata e difficile situazione con la quale ci si stava confrontando doveva essere affrontata con grande attenzione. E di nuovo là, dagli stessi uffici nel centro della città, ecco che gli agenti della Polizia locale di Castano sono partiti, l'altro giorno, stavolta, però, in direzione Milano per ricevere l'onorificenza della Regione Lombardia (su proposta dell'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato), appunto per gli operatori che si sono resi particolarmente meritevoli durante l'emergenza Covid-19. "E' stato con vero piacere e orgoglio poter partecipare, con il vicecomandante Paolo Gaia e l'assessore alla Sicurezza, Andrea Osellama ad un momento così importante - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello - Un riconoscimento assolutamente meritato e che dimostra la fondamentale attività che gli agenti svolgono. Davvero grazie a tutto il personale del nostro comando".

