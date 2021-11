Sono aperte le iscrizioni al gruppo di lettura 'Gioia di leggere', che terrà gli incontri con cadenza mensile i sabato pomeriggio alle 16 nella biblioteca 'Augusto Marinoni'.

Sono aperte le iscrizioni al gruppo di lettura 'Gioia di leggere', che terrà gli incontri con cadenza mensile i sabato pomeriggio alle 16 nella biblioteca 'Augusto Marinoni' di via Cavour a Legnano. Gli iscritti riceveranno indicazioni sul libro da leggersi privatamente e che sarà materia di discussione nell’incontro in biblioteca. A coordinare il gruppo sarà lo staff della biblioteca. IL PROGRAMMA - Sabato 11 dicembre, 'Mille anni che sto qui' di Mariolina Venezia, a cura di Manuela Ferrario; sabato 15 gennaio, 'Gli aerostati' di Amélie Nothomb, a cura di Giulio Garegnani; sabato 19 febbraio, 'Ma gli androidi sognano pecore elettriche?' di Philip K. Dick, a cura di Angelo Pravettoni; sabato 19 marzo, 'Arrivederci piccole donne' di Marcella Serrano, a cura di Manuela Ferrario; sabato 9 aprile, 'La gente felice legge e beve caffè' di Agnès Martin Lugand, a cura di Giulio Garegnani; sabato 14 maggio, 'Coral Glynn' di Peter Cameron, a cura di Angelo Pravettoni. La partecipazione è gratuita. Info e prenotazioni: telefono 0331/547370 - biblioteca [dot] legnano [at] csbno [dot] net.

