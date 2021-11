Una domenica di spettacoli per aiutare il palco del Circolone di Legnano. Musica, eventi e attività per piccoli e grandi: il 14 novembre ecco 'Circolone Unite'.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Domenica 14 novembre il nostro palco, in via San Bernardino, dopo il furto subito ad ottobre, sarà animato da artisti che si esibiranno in sostegno del Circolone. 'Circolone Unite' nasce dalla nostra voglia di non fermarci e dal conforto che i nostri amici artisti ci hanno dato in seguito alla brutta esperienza. Dopo aver fatto partire la campagna di crowdfunding sulla rete con Produzioni dal Basso abbiamo voluto dedicare una giornata alla festa, alla musica e alle arti di tanti Amici che si alterneranno sul nostro Palco. Si inizia alle 11 con uno spettacolo per bambini di e con Stefano Locati 'Beat Socks'. E’ uno spettacolo adatto ad ogni genere di pubblico, in cui la magia e la clowneria ci conducono al teatro di figura. Uno spettacolo nello spettacolo. Sempre per i più piccoli, alle 17, Progetto Zattera porterà in scena lo spettacolo 'Il mostro coraggioso'. Il nostro palco verrà 'riacceso' alle 14,30 con le canzoni di una legnanese 'doc' Paola Colombo con Claudio Cicolin e a continuare senza interruzioni sino alle 22 con esibizioni degli artiche ci hanno dato il loro sostegno. Per il teatro si esibiranno 'La Compagnia dei Gelosi' e per il cabaret Marcello dei 'Fatti Così' e Ruben Spezzati. Per la musica i protagonisti saranno i famosi Punkreas, Premiata Forneria Campari, l’Orchestrina del Suonatore Jones, Walzer & Fiori, La Dava, Davide Gammon e molti altri. Durante tutta la giornata la nostra Osteria1904 proporrà il suo apprezzato servizio bar e ristorante. Per info e prenotazioni spettacoli bambini: telefono 0331/548766.2; mail direzione [at] circolospettacoli [dot] it. Prenotazioni pranzo e cena: 0331/548766.1

