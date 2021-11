Il vigile Margiotta a Cesate

Per diverso tempo ha svolto servizio a Dairago. Ora, per lui, la destinazione lavorativa cambia. Lo attende, infatti, il comando di Polizia Locale di Cesate. Nuova vita professionale per l'agente Nunzio Margiotta.

Per diverso tempo ha svolto servizio a Dairago. Ora, per lui, la destinazione lavorativa cambia. Lo attende, infatti, il comando di Polizia Locale di Cesate. Nuova vita professionale per l'agente Nunzio Margiotta a cui la lista 'UniAmo Dairago' ha voluto rivolgere, dal proprio profilo Facebook, un augurio per il suo nuovo impegno futuro. "Un grande in bocca al lupo - si legge - per la nuova avventura lavorativa a Cesate al nostro ex vigile Nunzio Margiotta che è appena stato trasferito". L'auspicio per Margiotta spalanca, però, alla lista il cui candidato sindaco, ora capogruppo in consiglio comunale, era Milvia Borin le porte per un rilievo all'Amministrazione del sindaco Paola Rolfi sulle dimensioni ridotte del comando dairaghese. "L'obiettivo di quattro vigili dichiarato da Civica Dairago - prosegue la nota - si allontana, al momento ci sono solo due vigili". Un problema, quello della carenza di organico rispetto al reale fabbisogno della popolazione sempre più sensibile alla tematica della sicurezza, che riguarda parecchi Comuni e non soltanto della zona.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro