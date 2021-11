'Dove sta andando la sanità lombarda?': se ne parlerà il prossimo 16 novembre, alle 21, presso la sala conferenze della biblioteca di Magnago. L'incontro, che vedrà relatore Carlo Borghetti, è organizzato dal Partito Democratico magnaghese e bienatese. "La salute, un tema che in questi mesi ha accompagnato più di tutti le nostre vite - scrivono i promotori - Un argomento che anche oggi è quanto mai sentito, con tante famiglie del territorio che devono fare i conti con la mancanza dei medici di famiglia e con liste di attesa infinite. Durante l'appuntamento, allora, si analizzeranno la nostra quotidianità e le possibili riforme". Per partecipare sarà richiesto il 'green pass'.

