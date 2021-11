Modifiche permanenti alla viabilità in alcune zone di Arconate: la comunicazione arriva direttamente dall'Amministrazione comunale. Disco orario e divieto di sosta.

Modifiche permanenti alla viabilità in alcune zone di Arconate: la comunicazione arriva direttamente dall'Amministrazione comunale. Più nello specifico, allora, i parcheggi realizzati in via Roma di fronte al bar 'Harmony' sono regolamentati dalla sosta a tempo con disco orario (massimo 30 minuti), dalle 8 alle 20; quindi, ecco il divieto di sosta dal civico 12 di via Mameli fino all'intersezione con la via Gallarate, per consentire il transito in sicurezza di pedoni e ciclisti.

