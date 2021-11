Motorini da... resistenza

Una gara di resistenza con i motorini, su una pista da cross, non è decisamente una novità, ma lo è per l’Associazione Sportiva MX Moped alla prima prova con l’organizzazione di una manifestazione di questo tipo. La formula è quella collaudata di disputare una competizione con i motorini.

Una gara di resistenza con i motorini, su una pista da cross, non è decisamente una novità, ma lo è per l’Associazione Sportiva MX Moped alla prima prova con l’organizzazione di una manifestazione di questo tipo. La formula è quella collaudata di disputare una competizione con i motorini, partendo proprio da quelli mitici degli anni ’70, ’80 e ’90, quindi rigorosamente monomarcia, seppur con qualche concessione (come da regolamento), secondo le categorie in gara, per renderli più sicuri e/o prestazionali. Ben quatto categorie: Moped 50 – Moped 65 –Moped 80 – Prototipi, dove con crescere della classe, oltre alla cilindrata fino al limite dei 100 cc per i prototipi, sono permesse anche maggiori libertà sia a livello ciclistico sia di motore. Per ogni classe poi la possibilità di scegliere la durata della gara, dalle due ore (singolo o in squadra) alla otto ore a squadre (da 2 a 4 piloti) passando attraverso la quattro ore sempre in squadra. La pista di Gambara è stata tirata a bigliardo con il suo tracciato di 1600 metri che ben si presta a una gara con i motorini, siano essi dei potenti prototipi sia dei meno prestazionali 50 cc praticamente di serie. In ogni caso il divertimento è stato assicurato complice anche una inaspettata giornata di sole; la pista si è via via asciugando, senza diventare polverosa, permettendo di scaricare i cavalli, pochi o tanti che siano, in tutta sicurezza. Nonostante la prima esperienza tutto è andato liscio, con verifiche, transponder e gestione della pista e dei paddock ordinata e precisa. La vicinanza di altri eventi simili nell’ultimo mese, la stagione magari poco propizia, non ha impedito a oltre una ventina di squadre di schierarsi alla partenza. Sicuramente questa prova generale, con gradimento totale da parte dei partecipanti è stata un successo capace di buttare le basi per un prospero futuro. Curata particolarmente anche alla sicurezza con commissari di gara in pista e ovviamente ambulanza e squadra di primo soccorso in pista. Ottima anche la gestione dei servizi gestiti dall’associazione che gestisce l’impianto che ha garantito una curata pulizia dei servizi igienici e soprattutto un curato servizio Bar con anche piatti caldi che sono stati ben graditi dai partecipanti. La gara è stato uno spettacolo, la larghezza della pista permetteva uno svolgimento in massima sicurezza e la presenza in pista di mezzi con così differenti prestazioni, da dire che molto ha fatto anche la sportività di tutti i partecipanti che sia sul tracciato sia nel paddock hanno saputo creare quella bella atmosfera di sano agonismo dove spesso la disponibilità nei confronti degli altri supera la competizione. Partenza dal cancelletto come le gare MX vere e poi via scatenarsi sui saliscendi del circuito di Gambara. Un numero che si è ridotto via via col passare delle ore per la fine della gara delle 2 ore e poi delle 4 ore lasciando poi tutta la pista ai coraggiosi equipaggi che hanno disputato la gara più lunga. Qualche guasto inevitabile in una gara di durata, dove l’affidabilità fa la differenza, rare le cadute, tanto il divertimento indipendentemente dal livello di guida, questa l’essenza di una gara riuscita che come sempre termina al calar del sole con le premiazioni. Un’opera prima che butta sicuramente le basi per un successo della nuova Associazione che fa del divertimento uno dei suoi fondamenti e che ha dimostrato di essere matura e pronta per un 2022 ricco di competizioni. (Foto aMotoMio.it)

