Camminata per il Profeta

L'Associazione Islamica Castanese, con la collaborazione della Madni, ha organizzato ieri (domenica 7 novembre) un'iniziativa per celebrare la nascita del Profeta Maometto.

L'appuntamento, proprio come due anni fa (quando lo organizzarono la prima volta), sempre in piazza Ardizzone (meglio conosciuta come piazza Mercato) a Castano; il tempo, insomma, di programmarsi e, vista la pandemia, di effettuare la misurazione della temperatura e gli specifici controlli ai presenti, ed eccoli che sono partiti. Gli uni affianco altri, sotto la regia dell'Associazione Islamica Castanese, in collaborazione con la Madni, per celebrare Rabi al-Awwal, ossia il periodo del calendario islamico durante il quale molti mussulmani ricordano il compleanno del profeta Maometto. In corteo, alla fine, hanno attraversato alcune zone del centro della città, facendo ritorno, successivamente, appunto in piazza Mercato, dove si è proseguito con canti religiosi, discorsi e momenti di confronto. "L'iniziativa promossa domenica 7 novembre è stata di condivisione - spiegano i referenti - Una manifestazione per festeggiare la nascita del nostro profeta e, allo stesso tempo, riunire la comunità islamica, ma non solo. Come abbiamo sottolineato più volte, infatti, le attività che portiamo avanti sono aperte a tutti".

"UNA CAMMINATA PER IL COMPLEANNO DEL NOSTRO PROFETA"



