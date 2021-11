'Zardoni': attività storica

Il mobilificio, attivo dalla fine degli anni '60, è un punto di riferimento per tutto il territorio. Ecco anche la certificazione di attività storica da parte della Regione.

Un nome che, nel tempo, ha saputo diventare sinonimo di professionalità e qualità nel settore della vendita di mobili. In tutto il nostro territorio basta dire ‘Zardoni’ perchè si crei immeditamente il collegamento con l’attività con sede a Robecchetto con Induno. Ma la ‘certificazione’ della storicità del marchio ‘Zardoni’ è arrivato anche da Regione Lombardia, che ha ufficializzato il riconoscimento di ‘Attività Storica’: “Siamo lieti di informarvi che la vostra attività è stata riconosciuta e inserita nell’elenco regionale delle realtà storiche e di tradizione - scrive l’assessore allo sviluppo economico regionale Guido Guidesi - Il riconoscimento è la conferma che la vostra attività rappresenta un patrimonio economico e di tradizioni socioculturali dei nostri territori molto importante”. Una storia che inizia da lontano: “L’azienda nasce a Cesano Maderno intorno alla metà degli anni ’60 con alle spalle ben quattro generazioni di produttori di mobili - spiegano - Successivamente si decide di prediligere il commercio alla produzione, pur mantenendo uno spiccato interesse nel campo tecnico. Nel 1968 viene aperta la sede a Malvaglio, mentre nell’anno 1974 viene inaugurata l’esposizione di Robecchetto con Induno. Da allora siamo presenti in questo territorio, diventando nel corso degli anni una realtà nel settore dell’arredamento”. Oltre 4.000 mq di esposizione, un servizio che va dalla progezzatione alla post vendita, per gestire con grande professionalità i clienti. Un’eccellenza, ora riconosciuta anche a livello regionale. (di Vittorio Gualdoni)

