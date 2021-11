Volontari per 'Insieme'

Il buon cuore fa già molto. Ma, per poter effettuare i servizi in modo adeguato e sempre più capillare, occorre allargare la famiglia. L'associazione 'Insieme' di Nerviano lancia un appello con cui intende rivolgersi ad aspiranti nuovi volontari desiderosi di darle man forte.

Il buon cuore fa già molto. Ma, per poter effettuare i servizi in modo adeguato e sempre più capillare, occorre allargare la famiglia. L'associazione 'Insieme' di Nerviano lancia un appello con cui intende rivolgersi ad aspiranti nuovi volontari desiderosi di darle man forte. E invita chi abbia un po' di tempo libero da dedicare per occuparsi del servizio di trasporto di persone anziane e disabili per le loro necessità di esami o prelievi nelle strutture sanitarie a farsi avanti. La sede di via Monte Grappa 2 ha la porta spalancata per accogliere chi desideri dare un apporto, oppure è possibile scegliere la via del contatto telefonico chiamando lo 0331/584502. All'appello dell'associazione si è aggiunto anche quello, sul proprio profilo social, dell'ex primo cittadino Massimo Cozzi: "E' un avviso sempre attuale - ha commentato - e un grazie di cuore a tutti i volontari".

