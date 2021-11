Terzo appuntamento per il gruppo di volontari 'PuliAMO Bernate e Casate' che domenica 24 ottobre si è nuovamente riunito per un’importante opera di pulizia urbana.

Terzo appuntamento per il gruppo di volontari 'PuliAMO Bernate e Casate' che domenica 24 ottobre si è nuovamente riunito per un’importante opera di pulizia urbana. Con il supporto della Polizia locale e della Protezione Civile sono state ripulite diverse aree del paese, tra cui la strada di collegamento tra Bernate e la frazione Casate con la relativa pista ciclabile. Inoltre, grazie alla numerosa partecipazione, la pulizia si è estesa anche alla strada comunale Bernate/Cuggiono e alla via De Amicis. Chiunque volesse unirsi al gruppo di volontari può compilare il modulo di adesione, scaricabile dal sito del Comune, e partecipare alle giornate organizzate. Una bellissima iniziativa, molto importante anche per sensibilizzare i molti cittadini che, purtroppo, sono ancora alle volte poco rispettosi degli spazi comuni.

