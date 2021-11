San Martino e la Perdonanza

Magenta si prepara a celebrare, ancora una volta, la ricorrenza di San Martino di Tours, a cui è dedicata la Basilica cittadina, patrono della città.

Magenta si prepara a celebrare, ancora una volta, la ricorrenza di San Martino di Tours, a cui è dedicata la Basilica cittadina, patrono della città. Ricco, come sempre, il calendario di eventi. Da sabato 6 novembre fino al venerdì successivo, la Basilica ospiterà le celebrazioni per la Perdonanza, tempo straordinario per implorare e ottenere la misericordia di Dio, con il dono dell’indulgenza. Alle 18 di sabato, verranno accolte le reliquie del Beato Carlo Acutis e verrà aperta la Porta Santa. Alle 10.30 di domenica 7 novembre, la Santa Messa sarà presieduta da don Aurelio Frigerio, nel suo 40° anniversario di ordinazione sacerdotale, alla presenza delle autorità e delle associazioni cittadine, mentre alle 16, presso la chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, si terrà la meditazione in parole e musica ‘Jesu! Rex admirabilis’, con la partecipazione della Erato’s Voice & Ensemble diretto da Giulio Leone. Le offerte raccolte saranno devolute all’associazione cittadina Non di Solo Pane. La chiusura della Perdonanza avverrà venerdì 12 novembre alle 21 con la Santa Messa celebrata dall'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, in onore di tutti i defunti della Comunità Pastorale. Si pregherà in particolare per le vittime della pandemia. La sua presenza è anche un segno di ringraziamento per il personale medico sanitario dell’ospedale Fornaroli (che quest’anno compie 50 anni dall'inaugurazione dell’attuale sede), impegnato particolarmente nei mesi scorsi a causa del Covid-19 e non solo. Al termine della celebrazione, l’Arcivescovo benedirà anche i presepi artistici della Basilica.

