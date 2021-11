"Lo stato delle palestre"

Prima ha raccolto le segnalazioni di alcuni suoi fruitori, poi le ha tradotte in interrogazione. Il PD di Parabiago chiede alla giunta del sindaco Raffaele Cucchi lumi sullo stato delle palestre cittadine di cui alcuni frequentatori hanno evidenziato qualche situazione di incuria.

qualche situazione di incuria. E , soprattutto, vuole vederci chiaro su cosa si intenda fare per rimediarvi. "Alcuni cittadini - ha spiegato la capogruppo Ornella Venturini - e tra essi anche gli appartenenti ad alcune associazioni sportive ci hanno evidenziato lo stato di degrado di alcune strutture, come per esempio infiltrazioni d'acqua alla 'Musazzi' di San Lorenzo". Ma, ha evidenziato ancora Venturini, i problemi non si esauriscono qui. Al di là del discorso strutturale, infatti , affiora anche una questione gestionale: "Ci è stata fatta presente - ha aggiunto - anche l'impossibilità dell'utilizzo delle strutture delle scuole da parte delle associazioni quando le scuole stesse sono chiuse per le festività". Segnalazioni che le aprono la strada per una duplice domanda finale: "il sindaco e l'Amministrazione comunale - ha concluso Venturini - sono a conoscenza di questa situazione di degrado, e che cosa intendono fare per porvi rimedio?". E alla domanda ha allegato al primo cittadino la proposta di fissare un incontro con tutte le realtà associative per discutere e confrontarsi su questi problemi. "Per quanto concerne le infiltrazioni - ha esordito Cucchi nella risposta - abbiamo già effettuato importanti interventi manutentivi, certo, poi alcune recenti precipitazioni hanno reso la situazione ancora difficile e quindi occorrerà procedere a operazioni di manutenzione straordinaria per il rifacimento della copertura delle palestre", Cucchi ha messo l'accento anche sulle riqualificazioni illuminotecniche degli impianti di Villastanza e San Lorenzo. E, riguardo all'impossibilità di utilizzo degli impianti lamentata da alcuni utenti nel periodo di chiusura delle scuole, ha aggiunto che "Il rapporto tra realtà associative e amministrazione è costante e gli utilizzi sono regolati da concessioni con valenza annuale fatta salva la chiusura per effetto del calendario scolastico". Considerazioni che Venturini ha accolto di buon grado sottolineando però come sia necessario "Che il sindaco convochi un incontro tra le varie associazioni che si servono di una stessa struttura perché le necessità di alcune possono non essere quelle di altre e quindi bisogna armonizzare l'utilizzo".

