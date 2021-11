Ventilazione meccanica a scuola

La salubrità di un sistema scolastico passa anche per un efficace impianto di ventilazione. Ne è consapevole il Comune di Busto Garolfo che ha deciso di dotare la scuola primaria 'Ferrazzi e Cova' di un sistema di ventilazione meccanica.

La salubrità di un sistema scolastico passa anche per un efficace impianto di ventilazione. Ne è consapevole il Comune di Busto Garolfo che ha deciso di dotare la scuola primaria 'Ferrazzi e Cova' di un sistema di ventilazione meccanica. L'intervento riguarda la zona mensa, bagni e servizi per la preparazione dei pasti. Il Comune ha ritenuto che, per poter dare attuazione al progetto, si renda necessario, si legge all'interno della determina, "Uno specifico incarico da affidare a un qualificato tecnico esterno". Quest'ultimo si occuperà di elaborare la progettazione vera e propria che sarà prodromica all'individuazione delll'affidatario dei lavori. Lo stanziamento ammonta a circa 2000 euro.

