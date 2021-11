Medici: Usca due giorni

Una situazione che continua ad essere critica. Problema medici di medicina generale a Vanzaghello: per due giorni a settimana, ecco attivata Usca.

Una situazione che continua ad essere critica. A confermarlo e ribadirlo è il sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti, aggiornando la cittadinanza sulla delicata questione dei medici di medicina generale in paese. "Sono continui e quotidiani i miei solleciti agli organi di competenza al fine di trovare una soluzione definitiva che possa ripristinare uno stato adeguato - scrive, appunto, il primo cittadino - Nel frattempo, ci è stata proposta una nuova soluzione temporanea per garantire alla popolazione una copertura minima da parte di dottori presso i nostri ambulatori comunali". Più precisamente, nei giorni di martedì e giovedì, dalle 9 alle 12, sarà attivato, presso l’ambulatorio di piazza Pertini, Usca (unità speciali di continuità assistenziale), un team formato da medici che in questo periodo di emergenza offriranno un servizio di assistenza sanitaria. "Siamo ben consapevoli dell’inadeguatezza della situazione - continua - Per questo non ci fermeremo e continueremo a portare avanti solleciti, affinché si arrivi ad una soluzione. Ci impegniamo a tenere costantemente aggiornati i vanzaghellesi sull’evolversi dei fatti, pronti a intraprendere soluzioni sempre più decise ed incisive".

