Si intitola 'Come passiflora', il romando di Giovanna Ceriotti che sarà presentato il prossimo 7 novembre ad Arconate. L'appuntamento, allora, è alle 17 in biblioteca, proprio per scoprire e conoscere più da vicino il libro. Per garantire il rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, infine, sarà necessario essere muniti del 'green pass' e della mascherina.

