Il Centro di Ascolto Caritas Parrocchiale di Magnago-Bienate: sarà presentato mercoledì 3 novembre, alle 21 (dopo la Messa), presso la sala dell'oratorio in via Asilo. L'occasione, insomma, per tutti i gruppi del territorio impegnati nel sociale di conoscere da vicino questa importante realtà di vicinanza e sostegno al capoluogo ed alla frazione, ma più in generale anche all'area attorno.

