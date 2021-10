Controlli sul territorio

I controlli su strada hanno coinvolto circa 220 veicoli, 40 gli alcool test effettuati e 92 le violazioni complessive al codice della strada accertate. Due persone allontanate dal Luna Park perché prive di Green Pass.

È ripreso ieri sera il progetto Smart, il servizio di monitoraggio delle aree a rischio del territorio finanziato da Regione Lombardia e messo in campo dalla Polizia locale di Legnano con i comandi dei Comuni limitrofi. Ieri sera sono state impiegate 11 pattuglie appartenenti ai comandi di Legnano, Canegrate, San Giorgio su Legnano, Rescaldina, Cerro Maggiore, San Vittore Olona e Villa Cortese per complessivi 24 operatori.

Come di consueto, le pattuglie sono state impegnate in servizi di polizia stradale e sicurezza urbana. I controlli su strada hanno coinvolto circa 220 veicoli, 40 gli alcool test effettuati e 92 le violazioni complessive al codice della strada accertate. Fra i 47 verbali, 1 è stato per mancata assicurazione, 1 per guida in stato di ebbrezza, 1 omessa fermata all’alt, 1 per guida pericolosa e ben 40 le multe per soste insidiose. In tutto sono stati 2 i veicoli sequestrati e 1 patente è stata ritirata.

Fra le zone in cui sono state svolte verifiche l’area del Luna Park, che ha registrato un buon afflusso di persone con un picco di quasi tremila presenze intorno alle 10.30. Un paio di persone sono state allontanate perché prive di Green Pass.

Il progetto Smart continuerà per tutto il mese di novembre.

