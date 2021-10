Ancora chiusure al ponte di ferro sul Ticino, tra Turbigo e Galliate. Ma, stavolta, solo in oratorio notturno: il 3, 4 e 5 novembre, allora, dalle 23 alle 5.

3, 4 e 5 novembre: chiude ancora il ponte di ferro sul Ticino, tra Turbigo e Galliate. Ma, stavolta, sarà solo in orario notturno. Più precisamente, non sarà possibile transitare dalle 23 alle 5, questo per consentire di mettere in campo una serie di interventi strutturali. Successivamente, dalle 5 del 6 novembre, ecco che verrà riaperto regolarmente.

