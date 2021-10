Eccedenze alimentari, una risorsa

Negozi di alimentari, ristoranti, bar, produttori e commercianti di generi alimentari possono devolvere le eccedenze alimentari alle associazioni del territorio: un’interessante iniziativa, introdotta dal 1° gennaio 2021 dal Comune di Abbiategrasso, volta a ridurre gli sprechi alimentari, portando al contempo un beneficio sociale e un risparmio, per le utenze aderenti, sulla parte variabile della TARI. Per la presentazione del Regolamento è possibile segnalare la richiesta di partecipazione al webinar di approfondimento che si terrà il 30 novembre, dalle 14 alle 15.30 al link:

https://forms.gle/mK8gLZBoqUk8F3F67.

