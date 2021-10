Arluno e il progetto 'Forestami'

Tutti con la paletta verde alzata. Il consiglio di comunale di Arluno ha dato il via libera compatto all'adesione al progetto 'Forestami'.

Tutti con la paletta verde alzata. Nel nome dell'incremento del patrimonio arboreo e della salvaguardia del clima. Il consiglio di comunale di Arluno ha dato il via libera compatto all'adesione al progetto 'Forestami', promosso da Città Metropolitana e Comune di Milano, Parco Nord Milano e Parco Agricolo Sud Milano e frutto di una ricerca compiuta dal Politecnico con il supporto di Fondazione Falck e Fs Sistemi Urbani. "Gli obiettivi del progetto - ha ricordato l'assise arlunese - prevedono la piantumazione di tre milioni di nuovi alberi entro il 2030 nel territorio della Città Metropolitana di Milano e gli interventi sono finalizzati a incrementare il livello di naturalità dell'area metropolitana e di qualità degli spazi urbani". 'Forestami', prosegue il Comune, si inquadra in "Una visione strategica del ruolo del verde". Nello specifico, il progetto punta a dare un valore aggiunto in termini di vivibilità, contrasto alle insidie derivanti dai cambiamenti climatici e progetti di forestazione attraverso una sinergia tra pubblico e privato. 'Forestami' può avvalersi dell'assistenza di un Comitato scientifico.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro