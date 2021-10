Giunta Turbigo: 'fumata bianca'

Dopo la sospensione del primo consiglio comunale, c'è la 'fumata bianca' per la nuova giunta di Turbigo del neo sindaco Fabrizio Allevi: Leoni, Artusi, Cavaiani e Azzolin.

Come si dice "C'è la fumata bianca"; o forse in questo caso sarebbe più giusto "Buona la seconda". Sì, perché dopo la sospensione, il 20 ottobre scorso, del primo consiglio comunale 'post' elezioni per l'uscita dall'aula dei consiglieri di maggioranza Manila Leoni, Davide Cavaiani e Dante Bolognesi (discussioni e dissidi interni legati alla divisione delle deleghe in giunta), quindi anche di 'sìAmo Turbigo' (gruppo di opposizione), e la riconvocazione della massima assise cittadina mercoledì 27 ottobre, ecco che, finalmente, Turbigo ha la nuova squadra di governo del neo sindaco Fabrizio Allevi. Più precisamente, allora, vice è Manila Leoni (servizi sociali, pubblica istruzione, politiche della famiglia e cultura), mentre gli altri tre assessori sono Marzia Artusi (lavori pubblici e urbanistica), Davide Cavaiani (sicurezza, marketing territoriale, innovazione tecnologica, politiche giovanili, decoro urbano e manutenzione del verde pubblico) e Andrea Azzolin (ambiente, sport, tempo libero e protezione civile). Il primo cittadino, invece, tiene a sé bilancio e personale; Riccardo Re, infine, è il capogruppo. E per quanto riguarda la presidenza del consiglio, la decisione verrà presa nelle prossime settimane.

