All'uncinetto o ai ferri, tanti quadrotti per decorare e colorare Castano in vista delle prossime festività natalizie. Chiunque potrà essere e sentirsi protagonista.

Uncinetto o ferri, alla fine non fa differenza, perché l'obiettivo ultimo è colorare la città dando a tutti la possibilità di essere o sentirsi protagonisti... Pronti, allora, a mettervi all'opera o a contribuire per rendere ancora una volta magico e speciale il prossimo periodo natalizio, dopo il lungo e difficile anno e mezzo (quasi due, ormai) di emergenza Covid e restrizioni e limitazioni. Si chiama 'Un QuadrOtto per Natale', l'iniziativa promossa da un gruppo di donne, in collaborazione con l'Auser e il 'Fiore che Ride' (e con il patrocinio del Comune di Castano), proprio per provare a respirare nuovamente assieme quel senso di condivisione, appartenenza e festa. "Che cosa dovranno fare, quindi, le persone? - dicono - Realizzare, appunto, i quadrotti che, poi, troveranno posto in vari punti del paese, così da abbellirlo ulteriormente. Ma, cosa fondamentale, è che chiunque potrà partecipare, sia chi sa già lavorare all'uncinetto oppure ai ferri, sia chi non è capace (per questi ultimi, infatti, abbiamo pensato a dei momenti di attività in compagnia, il lunedì e il giovedì, dalle 14.30 alle 16.30, nella sede Auser presso la 'Casa dei Castanesi')". L'aiuto e la collaborazione di tutti, insomma, sono fondamentali, non solo per la realizzazione delle decorazioni, bensì anche per reperire filati di lana, cotone e sintetici, oltre a reti leggere su cui montarle, dopo averle assemblate. "E quanti lo vorranno - concludono - avranno modo, con una piccola offerta, pure di portarsi a casa un lavoretto formato da quadrotti da appendere al cancello, alla finestra, alla porta o in qualsiasi altro angolo della propria abitazione. Più siamo, allora, e più il risultato sarà importante. Si potrà seguire il progetto sulle pagine Instagram e Facebook 'Un QuadrOtto per Natale' oppure chiedendo informazioni alle attività commerciali che espongono il logo".

UNCINETTO O FERRI: TANTI QUADROTTI PER COLORARE IL NATALE



