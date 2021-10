Torna il bando 'Lombardia Plus Linea Alta Formazione Cultura', l'iniziativa promossa e presentata presso la sede della Regione Lombardia.

Torna il bando 'Lombardia Plus Linea Alta Formazione Cultura', l'iniziativa promossa e presentata presso la sede della Regione Lombardia. Con quasi 3 milioni di euro l'Assessorato alla Formazione e Lavoro aspira a rafforzare il sistema educativo e il patrimonio culturale lombardo per il triennio 2021-2023, con percorsi finalizzati allo sviluppo di competenze specialistiche negli ambiti della valorizzazione del patrimonio culturale, della cultura e dello spettacolo, dei mestieri della tradizione, dell'artigianato artistico. Ad annunciare l'apertura del nuovo bando - prevista per giovedì 28 ottobre - in occasione dell'incontro tra la Regione e gli enti di eccellenza lombardi, l'assessore alla Formazione e Lavoro Melania Rizzoli, che ha sottolineato l'importanza di dare valore alle prestigiose eccellenze artigianali e culturali del territorio. "Lombardia Plus è una politica - ha sottolineato Rizzoli - che nel corso degli anni ha permesso di finanziare e sostenere percorsi di assoluta eccellenza lombarda e che sono certa continuerà a dare i suoi frutti anche nel futuro". A beneficiare del cofinanziamento con il Fondo Sociale Europeo saranno gli Enti di Formazione accreditati, per soli percorsi formativi di specializzazione non ricompresi nella fascia di Istruzione e Formazione Professionale, degli ITS e degli IFTS. La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente tramite procedura informatica Bandi online disponibile online all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it fino alle 17 del 30 novembre.

