Sport: 10 mila euro

Bando del Comune di Magnago per contribuire ai costi sostenuti per il mantenimento dell'operatività e per il riavvio dell'attività sportiva dopo il Covid.

Il loro ruolo sul piano sportivo e sociale emerge continuamente. Per poter continuare il lavoro, però, le associazioni abbisognano di aggiungere alla passione anche un supporto economico. Il Comune di Magnago ne è consapevole e, a loro beneficio, ha redatto un bando al fine, vi si legge, "Di contribuire al ristoro di costi sostenuti per il mantenimento dell'operatività e per il riavvio dell'attività sportiva dopo i periodi di fermo forzato per l'emergenza Covid". Il contributo messo a disposizione è di 10 mila euro e, specifica il bando, "Sarà riconosciuto proporzionalmente ai costi documentati e sostenuti e riconducibili a spese per le attrezzature e i materiali volti ad assicurare il rispetto del Dpcm". I sodalizi interessati dovranno presentare domanda entro il 13 novembre. Le associazioni sportive presenti sul territorio cittadino sono attualmente una quindicina e spaziano in varii ambiti, dal calcio all'atletica, dalla pallavolo alle arti marziali passando per lo sci, ecc...

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro