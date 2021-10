Cura dell'udito

Campagna di prevenzione 'Ci prendiamo cura del tuo udito' in cui offre alle persone dai quarant'anni in su la possibilità di "verifica gratuita della capacità uditiva".

Casorezzo e la prevenzione sanitaria. Due rette che, ancora una volta, si incrociano. Il Comune, insieme con Gruppo coordinamento pensionati e Fonema Italia, ha deciso di dichiarare guerra alla sordità. E lo farà con la campagna di prevenzione 'Ci prendiamo cura del tuo udito' in cui offre alle persone dai quarant'anni in su la possibilità di "verifica gratuita della capacità uditiva". Le visite avverranno nel poliambulatorio di piazza XXV Aprile da lunedì 8 a venerdì 12 novembre tra le 9 e le 12 e tra le 14.30 e le 16.30. Per potersi prenotare sarà necessario contattare il numero 03/90.10.012 dalle 9 alle 11. A una manciata di giorni dall'organizzazione delle visite gratuite per la diagnosi dei tumori della pelle, quindi, ecco un'altra iniziativa di carattere socio-sanitario di cui il Comune di Casorezzo sceglie di rendersi partecipe ponendo l'accento sulla necessità di attuare una capillare opera di prevenzione.

