Genitori sistemano l'aula

Domenica dedicata al riposo? Niente affatto, se di mezzo vi è la voglia di lavorare per i bambini e per il loro benessere scolastico ed educativo. Alcuni genitori si sono dati da fare mettendo in comune i loro sforzi per procedere alla sistemazione dell'aula di scienze della scuola Primaria. Un gruppo di papà e mamme ha scelto quindi di rinunciare al riposo per colorare di impegno e solidarietà concreta il suo fine settimana a tutto beneficio dei piccoli che potranno quindi disporre di un laboratorio in versione riveduta e corretta e più adeguato e funzionale alle loro esigenze formative. "Vogliamo ringraziare pubblicamente - ha dichiarato in una nota il Comitato Genitori cittadino che, in questi giorni, ha reso noto di voler rimettere in campo l'iniziativa del Pedibus per accompagnare i figli a scuola a piedi - che si sono dedicati alla sistemazione dell'aula, grazie di cuore per il tempo che avete donato alla nostra scuola e ai nostri bambini".

