La Prociv dove c'è bisogno

Al gruppo di Protezione Civile uno dei due 'Premi Città di Castano' previsti per quest'anno. Una realtà, punto di riferimento sul territorio.

Sempre presenti, sempre in prima linea, quando si dice un vero e proprio lavoro di squadra. Divise e attrezzature pronte, infatti, ed eccoli in ogni posto dove c’è bisogno. Se il territorio (e non solo) chiama, insomma, la loro risposta arriva subito. E a loro, quindi, andrà uno dei due ‘Premi Città di Castano’ previsti per quest’anno. “Grazie Protezione Civile”, “Grazie ai volontari del gruppo per quello che hanno fatto e che continuano a fare”: la voce, alla fine, si leverà forte e chiara sabato sera (23 ottobre) durante la cerimonia di consegna. Un ringraziamento che parte dal palco dell’Auditorium ‘Paccagnini’, ma che, inevitabilmente, raggiungerà l’intera città, là dove la Prociv è un importante e significativo punto di riferimento. “Siamo emozionati e felici di ricevere un simile riconoscimento - commenta il coordinatore Marco Ghislandi - Però il grazie lo vogliamo dire noi alla cittadinanza, per il sostegno e la vicinanza che non ci ha mai fatto mancare”. Prociv e comunità, comunità e Prociv, allora, nel segno di quelle due parole (impegno e attenzione) che da sempre contraddistinguono il gruppo e che l’hanno portato, ancora una volta, ad essere un punto di riferimento fondamentale anche durante l’anno e mezzo appena passato e la lunga e difficile emergenza Covid-19.

