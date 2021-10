Weekend di iniziative e attività a Castano. Si comincia, allora, sabato con il 'Città di Castano' e la banda, quindi domenica pranzo e gran premio e lunedì ecco la fiera.

Un weekend per tutti. Castano si prepara, infatti, a 'San Zenone 2021 - Una città in festa'. E, allora, si comincia sabato 23 ottobre, alle 21, all'auditorium 'Paccagnini' con la consegna del 'Premio Città di Castano Primo' e il 'Concerto d'Autunno' del corpo musicale Santa Cecilia; quindi, domenica 24, alle 12 all'oratorio di Sant'Antonio, ecco 'Il pranzo del cuore' per l'associazione 'Noi con Voi', mentre alle 14, in piazza Mazzini, sarà la volta del gran premio d'autunno (trofeo Mediolanum, in ricordo di Fausto Colombo). Infine, lunedì 25, dalle 7 alle 17, sempre in piazza, spazio alla tradizionale fiera.

