Doppio 'Città di Castano'

Non uno, bensì due. Rinviato, infatti, lo scorso anno a causa dell'emergenza Covid, in questo 2021 è pronto a tornare e lo fa, appunto, raddoppiando. L'appuntamento, allora, è questo sabato (23 ottobre), alle 21, all'auditorium 'Paccagnini' per la cerimonia ufficiale di consegna del 'Premio Città di Castano Primo'. L'importante riconoscimento, istituito alcuni anni fa, viene consegnato ad enti, associazioni, aziende oppure semplici cittadini nati, residenti o operanti in città, che si sono distinti nell'ambito del sociale, del volontariato, della cultura, della scienza, dell'arte, dell'imprenditoria, del commercio, ma anche nella vita quotidiana, ecc... ed hanno contribuito allo sviluppo, alla crescita ed al miglioramento della comunità. Come vuole, poi, la tradizione, l'iniziativa sarà accompagnata dall'immancabile 'Concerto d'Autunno' del corpo musicale Santa Cecilia, diretto dal maestro Mario Arrigoni.

