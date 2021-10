Terminato accompagnamento

È terminato il servizio di accompagnamento del medico di guardia presso le abitazioni dei cittadini che Croce Azzurra Buscate effettuava al bisogno.

È terminato il servizio di accompagnamento del medico di guardia presso le abitazioni dei cittadini che Croce Azzurra Buscate effettuava al bisogno. Con la nuova organizzazione il medico avrà a disposizione un mezzo fornito da ATS per effettuare le visite a domicilio.

I medici di guardia continueranno a essere ospitati presso la sede di Croce Azzurra Buscate di piazza della Filanda negli ambulatori preposti, grazie anche al supporto economico del Comune di Buscate. “La decisione è dipesa da Ats, non dalla nostra associazione – commentano dall'Azzurra - Perdiamo questo servizio dopo 25 anni e per noi è un grande rammarico, ma siamo felici che la guardia medica continui a lavorare qui, a fianco a noi”. Rimane invariato il numero da contattare, che è il 116117, e l’orario di attivazione: dalle 20 alle 8, dal lunedì alla domenica e dalle 8 alle 20, nei giorni prefestivi, festivi, sabato e domenica.

