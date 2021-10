Piedibus... a scuola a piedi

È ripartito il servizio Piedibus a Buscate, l'autobus umano, promosso da Associazione Tangram e dal Comune, che accompagna i bambini della Primaria a scuola a piedi.

È ripartito il servizio Piedibus a Buscate, l'autobus umano, promosso da Associazione Tangram e dal Comune, che accompagna i bambini della Primaria a scuola a piedi, in tutta sicurezza. Tre le linee attivate, che partono alle 8 dai capolinea: linea Santa Maria, dal Lavatoio; linea Ponte, da Via delle Robinie e linea San Pietro, da Via Milano. “Al momento viaggia solo l'andata – spiegano i responsabili - perché al ritorno, i bambini avendo diverse attività extrascolastiche, vengono recuperati direttamente dalla famiglia, ma c'è aperta la possibilità di attivare anche il ritorno”. Alcuni buoni motivi per prendere il Piedibus? “Perché si fa attività motoria in compagnia, accompagnati da adulti, responsabili della sicurezza dei piccoli, che insegnano anche le norme base di educazione stradale e civica. E poi i genitori così possono anticipare l'arrivo sul posto di lavoro, consapevoli di avere lasciato i propri figli in buone mani. E non da ultimo, il Piedibus non inquina!”. Le adesioni sono sempre aperte; inoltre, il Piedibus è sempre alla ricerca di accompagnatori volontari. Per qualsiasi informazione o per iscriversi, basta chiamare Sara al numero 370/7129474.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro