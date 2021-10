Le iniziative degli Alpini

Diversi appuntamento con il Gruppo Alpini di Magenta. Si ricomincia il prossimo 31 ottobre e si andrà avanti, per ora, fino al 4 novembre.

Finalmente torna il Gruppo Alpini di Magenta in piazza Liberazione. Domenica 31 ottobre e lunedì primo novembre ci sarà il tendone con le classiche castagne e polenta taragna. Un momento da non perdere, quindi. Il Gruppo Alpini il 2 novembre alle 11 deporrà una corona all’entrata del cimitero di Magenta, a simbolico ricordo di chi ‘è andato avanti’, anche se sepolto altrove. Il 3 novembre, di sera, faranno un alzabandiera in sede. E il 4 novembre alle 21 verrà deposta una corona al Monumento ai Caduti (quello del Cavallone). Parteciperà la fanfara alpina che farà dono al sindaco dello spartito del brano musicale ‘Rosso Magenta’, scritto da Angelo Giardina.

