Gualtieri nuovo sindaco di Roma

I numeri non lasciano alcun dubbio: è, infatti, Roberto Gualtieri (Centrosinistra) il nuovo sindaco di Roma. Una vittoria netta contro il candidato del Centrodestra Enrico Michetti. "Sarò sindaco di tutte le romane e i romani", sono state le prime dichiarazioni nel neo primo cittadino della capitale, che ha, poi, ringraziato i suoi sfidanti. Ex Ministro, Gualtieri prende, così, il posto dell'uscente Virginia Raggi.

