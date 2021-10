Varese: Galimberti riconfermato sindaco

Al ballottaggio è il primo cittadino uscente, Davide Galimberti (Centrosinistra), a vincere. Sconfitto lo sfidante Matteo Bianchi (Lega).

Riconfermato alla guida di Varese. Al ballottaggio, infatti, Davide Galimberti (sindaco uscente; centrosinistra) è stato rieletto per il secondo mandato alla guida della città, superando lo sfidante Matteo Bianchi (Lega). "Un premio per il lavoro di questi cinque anni - le prime dichiarazioni - Mi sembra che il dato confermi la fase assolutamente negativa della Lega che qui è nata e cresciuta, ma ha avuto uno stop importante. Abbiamo avuto Matteo Salvini per giorni e giorni in città, però la risposta della gente è importante. Una risposta al lavoro fatto, adesso pronto a proseguire coinvolgendo tutte le forze".

