Nerviano: Daniela Colombo nuovo sindaco

Il ballottaggio premia la candidata Daniela Colombo. Sconfitto il primo cittadino uscente Massimo Cozzi. La prima sindaca donna di Nerviano.

Cambio alla guida di Nerviano. Il ballottaggio, infatti, premia Daniela Colombo (Tutti per Nerviano, Scossa Civica la Comunità e Gente per Nerviano), che, alle urne, ha battuto così il sindaco uscente Massimo Cozzi (sostenuto da Lega, Con Nerviano e Gruppo Indipendente Nervianese). Un risultato, ovviamente, importante, reso ancor più particolare dal fatto che Colombo è la prima sindaca donna del Comune del Legnanese. "Una responsabilità importante - sono state le sue prime parole - Sono felicissima, è un momento particolare. Voglio ringraziare la mia squadra e le persone che mi hanno sostenuto e un grazie agli elettori, che hanno capito la validità del nostro progetto, ma soprattutto l'aspetto fortemente innovativo che comporterà questa vittoria. Sarà, infatti, un momento di grande rinnovamento per Nerviano".

